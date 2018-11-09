«Ребенок ножками болтал, задыхался»: школьного директора обвиняют в избиении учеников

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-09T11:35:55+03:00

Бывший ди⁠ректор уверяет, что любит детей и никому не делал ничего плохого.

Следственный комитет нашел трех жертв отставного офицера из Новосибирска. Обвиняемый говорит, что его просто оклеветали

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В сельской школе под Новосибирском пострадало три ученика. Издевался над детьми даже не рядовой учитель, а директор. Во всяком случае, такая картина вырисовывается, если опираться на версию правоохранителей.

Следственный комитет закончил это дело и предлагает судить мужчину за пять эпизодов. А завуч уверяет, что фактов было даже больше. Давайте разберемся.

«ВЗЯЛ МЕНЯ ЗА ГОРЛО И ПОДНЯЛ»

— В период 2016-2017 годов директор МБОУ «Вьюнская СОШ», расположенной в селе Вьюны, Колыванского района, Новосибирской области, в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, — так звучит официальное сообщение областного управления СКР.

А что говорят участники этих событий? Вот, например, слова одного из школьников. Он описывает инцидент с директором:

— Получилось так, что я случайно кинул тетрадь. И в это время зашел он, я ему чуть не попал по лицу. Он меня позвал к себе в кабинет, начал говорить, что я ему надоел, что он меня в тюрьму посадит, из школы исключит. Взял за горло, под нижнюю скулу. Высоко меня не поднимал, но я пола не чувствовал ногами.

Мама — Марина Власова — в ужасе добавляет:

«Человек под стрессом говорит правду» - психолог прокомментировал, кто говорит правду, а кто лжет в истории со школьным директором. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Около двух минут ребенок висел, ножками болтал, задыхался.

Женщина сама этого не видела, но знает обо всем от сына. Мама другого школьника уверяет, что сыну доставалось несколько раз. Все от того же директора:

— Они стояли с ребятишками в коридоре. Стояли, смеялись. А он прошел мимо. Может, ему показалось, что над ним смеялись. Зашел в кабинет и ударил. Потом это повторилось еще дважды. В результате, после третьего удара ребенок попал в больницу, — возмущена Людмила Беляева.

Потом нашелся и третий пострадавший… Кто знает, может, и не последний?

— Дмитрий Матвеевич распускал руки. Когда это стало известно, многие родители стали говорить, что и с их детьми это происходило, — уверяет завуч Светлана Кобыляцкая.

Мать описывает, как педагог душил ее сына.

ПОДПИСИ ЗА ДИРЕКТОРА

В материалах дела есть многочисленные свидетели — например, дети, которые видели расправу в кабинете директора. Тот самый случай, когда педагог поднял мальчонку за горло. Школьники говорят, что смотрели через щель в двери.

А есть свидетели, которые говорят совершенно иное. На Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» дала комментарий женщина, которая работала в школе и, говорит, была в том самом кабинете в тот самый момент:

— Мальчик зашел, Дмитрий Матвеевич — за ним. И никакого физического насилия он не применял. Похлопал его по плечу, наклонился и сказал: «Так не делается, книжки не кидаются!» И сел за свой стол.

За директора — Дмитрия Курицкого — заступаются и многие дети. Одна школьница взялась даже подписи собирать в его поддержку. Но завуч девочку за такую инициативу отчитала.

«ПРИЧИНИЛ СИЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ»

Курицкий раньше служил в ГУФСИН — занимался воспитательной работой. Были награды, поощрения. Отслужил, сколько положено и пошел на пенсию. Но вместо отдыха устроился в школу. Сам заканчивал военно-политическое училище, и вместе с военной специальностью получил гражданскую — учитель истории и обществоведения.

Директор — теперь уже бывший — уверяет, что никого не бил, ни над кем не издевался. А все показания, считает, организовали его же подчиненные.

— Дети не виноваты, дети хорошие. Влияли на них даже, наверное, не родители. Это влияние тех лиц, которые были заинтересованы, чтобы я ушел, — считает Курицкий.

Мол, все подстроила завуч — ради директорской должности.

Но как же трое потерпевших? Как же свидетели? Адвокат Дмитрий Смышляев не верит тем доказательствам, которые предлагает следствие.

— Мальчик, которого директор якобы поднимал за шею, между прочим, за кражу стоял на учете в ПДН, а недавно избил инвалида. Второй, которого Курицкий «трижды избивал», лежал в больнице не из-за побоев, а с описторхозом. Третий мальчик изначально был свидетелем. А потерпевшим стал благодаря следователю. Школьник не пошел на большой урок в актовом зале. Курицкий тогда взял его рукой за затылок и со словами «иди на урок» подтолкнул, направляя к двери. Следователь спрашивает: «тебе было больно?» Говорит: «нет, не было». «Но он же взял тебя за затылок, подталкивая — значит, дал подзатыльник». В итоге пишет: «нанес не менее одного удара в жизненно важный орган — голову, чем причинил сильную физическую боль».

Смышляев приводит еще один пример. В материалах дела есть свидетели, которые, дескать, видели издевательства над сверстником. Тем самым мальчиком, который пострадал в ди ректорском кабинете.

— Сначала было несколько свидетелей, которые смотрели в замочную скважину. Потом «через щель двери», а в последней версии — через дырку от дверного замка, которого не было, как и дверной ручки. Чтобы это выглядело правдоподобней, следователь сам вытащил из двери замок и снял дверную ручку. Так дырка и появилась, — объясняет адвокат.

Заместитель районного прокурора передал материалы в суд. А защитник негодует: как можно подписывать дело с такими нестыковками и нарушениями? Директор даже жаловался в Генеральную прокуратуру, когда сотрудники приезжали с проверкой в Новосибирск. Обещали разобраться…

А кому верите вы? Выслушаем участников истории и обсудим в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Слушайте 13 ноября в 18.05 (14.05 мск) на волне 98,3 FM в Новосибирске, или онлайн на www.nsk.kp.ru/radio в любой точке мира.