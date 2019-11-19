2019-11-19T12:50:57+03:00
Общество

«Два миллионера снимают ролики про бедную любовь»: Ольга Бузова выложила в Tik Tok видео с новосибирским блогером

Ранее певице приписывали роман с Давидом Манукяном
Анна ПАШАГИНА
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Ольга и Давид выглядят счастливыми. Фото: Tik TokОльга и Давид выглядят счастливыми. Фото: Tik Tok
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Ольга Бузова - известная российская холостячка, но не так давно певицу начали замечать в компании новосибирского блогера Давида Манукяна. Пара начала выкладывать в социальные сети совместные фотографии и истории, хотя сама Бузова роман отрицает.

И вот на днях Ольга запостила в Tik Tok новые видео, причем только с Давидом. Основное содержание роликов — отношения между парнем и девушкой. Как они ревнуют друг друга, проверяют на верность, рассказывают как бедный парень добивается расположение красивой девушки.

КН-Новосибирск уже писала о том, что фанаты стали приписывать Ольге Бузовой роман с новосибирским блогером. Девушка так же на одной из фотографий засветила кольцо на безымянном пальце.

В комментариях фанаты разделились на два лагеря: одни поддерживают ОЛьгу и Давида, другие восхищаются и троллят молодых людей одновременно:

— Два миллионера снимают видео про бедную любовь. Смешно.

— Какие они милые!

— Мне так нравятся смотреть ваши видео.

Ольга Бузова снимает ролики с Давидом Манукяном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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