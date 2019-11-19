Не поделили деньги: новосибирские полицейские поймали подозреваемого в убийстве на Гоголя

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-19T08:29:29+03:00

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Полиция задержала мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве на Гоголя. Напомним, 25 июня в Центральном районе на остановке произошла перестрелка. Неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину и быстро уехали с места преступления.

— 17 ноября в ходе проведенной операции данный гражданин был задержан на съемной квартире в городе Кемерово, где он скрывался от сотрудников полиции. Предварительно установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт на почве финансовых разногласий. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Задержанным оказался 32-летний сибиряк. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы собрать все доказательства. Так же полиция пытается выяснить был ли причастен мужчина к другим преступлениям на территории Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU