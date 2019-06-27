«Убил его Коля Цыган»: стало известно, за что расстреляли ростовщика в центре Новосибирска
В Новосибирске разыскивают подозреваемого в убийстве 42-летнего ростовщика-езида, которого расстреляли вечером на Красном проспекте. Преступник на иномарке подъехал к остановке, где стоял Андраник Мурадян, после этого раздались не менее пяти выстрелов. Одна из пуль стала смертельной. Полицейские и следователи уже установили личность преступника, а также его мотив.
— Убил его Коля Цыган, один из членов криминальной группировки, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Он занял у Мурадяна деньги, но не спешил отдавать. Тот требовал сумму и вот, чтобы не отдавать долг, Цыган решил убить ростовщика.
Напомним, в СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В городе был объявлен план «Перехват», но он не принес результата.
— Подозреваемому 30-35 лет. Стрелял из неустановленного оружия, — добавляют силовики.
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ЧП случилось рядом с метро Красный проспект. Возле дома №1 на улице Гоголя на остановке стоял мужчина. К нему подъехал серый Nissan с армянскими номерами, машина притормозила и послышались звуки стрельбы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU