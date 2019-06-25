В Новосибирске в центре города расстреляли мужчину: объявлен план перехват

ЧП случилось рядом с метро Красный проспект. Как сообщают в паблике «Служба эвакуации АСТ-54», возле дома №1 на улице Гоголя на остановке стоял мужчина. К нему подъехал серый Nissan с армянскими номерами, машина притормозила, послышались звуки стрельбы.

— По Гоголя — армянские разборки. Стреляли в армянина из машины с армянскими номерами, — пишут очевидцы.

На месте работают оперативники и следователи.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В результате стрельбы мужчина погиб. Правоохранители нашли на месте 10 гильз. В городе объявлен план-перехват.

— По факту убийства мужчины на улице Гоголя в Центральном районе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105. Проводится расследование. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства, — сообщили КП-Новосибирск в следственном управлении Новосибирской области.

Мужчина погиб, стрелявших ловят.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В местных телеграмм-каналах уже сообщают данные о погибшем. Мужчине 41 год, у него множественные ранения в районе грудой клетки, повреждено сердце, пули попали в голову и живот. На место расстрела приехала реанимация, но спасти мужчину не удалось.