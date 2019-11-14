Новосибирские следователи начали проверку после избиения третьеклассника на спортивной площадке

14 Нояб. 04:13 2019-11-14T04:13:41+03:00

Материалы уже переданы в региональное подразделение из полиции

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В Новосибирске следователи СК проверяют дело, связанное с избиением девятилетнего мальчика в Дзержинском районе. Напомним, на одной из спортивных площадок города четверо детей избили третьеклассника. Они угрожали сжечь его зажигалкой, но мальчику удалось забрать ее из рук агрессивный мальчишек и выбросить в мусорный контейнер. После этого началась драка. Мальчику чудом удалось сбежать от агрессоров. Дома из-за полученных ударов ребенок потерял сознание, его госпитализировали. Мама мальчика написала заявление в полицию с просьбой принять меры.

— По инициативе руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области материалы проверки по факту причинения телесных повреждений 9-летнему ребенку в Дзержинском районе г. Новосибирска переданы из полиции в региональное следственное подразделение. В настоящее время следователями произведен осмотр всех изъятых записей с камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза по тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление очевидцев происшествия и всех участников конфликта, — сообщили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU