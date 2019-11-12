2019-11-12T13:24:58+03:00
Происшествия

Видео: девушка с коляской отбила третьеклассника от разъяренной толпы подростков

На кадрах видно, как мальчика избивают несколько школьников
Анна ПАШАГИНА
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На кадрах видно, как школьника жестоко избивают. а женщина идет его спасать. Фото: скриншот из видеоНа кадрах видно, как школьника жестоко избивают. а женщина идет его спасать. Фото: скриншот из видео
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КП-Новосибирск публикует видео, на котором подростки избивают третьеклассника. Напомним, девятилетний мальчик попал в больницу после конфликта на спортивной площадке. По словам мамы ребенка, ссора между детьми произошла из-за зажигалки, которую мальчик отказался поднимать.

— На видео можно рассмотреть, что мальчик, который держит голову Роме, и бьет по ней, намного старше. Ему приблизительно 14-15 лет, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего.

На кадрах также видно, как четверо ведут будущую жертву в сторону хоккейной коробки. Один из них завалил третьеклассника на снег, схватил за шею и начал бить по лицу и голове. Еще один его друг прыгнул сверху на школьника. Свидетельницей драки становится девушка с коляской, которая проходила мимо, она, можно сказать, спасла третьеклассника, прикрикнув на шпану. Рома поднялся со снега и пошел за ней. Интересно, что школьники не отставали. Окончательно разрешить ситуацию удалось только мужчине, который проходил мимо. Он отогнал местных хулиганов от ребенка. Напомним, в ГУ МВД по Новосибирской области по данном факту проводят проверку.

Избиение третьеклассника в Новосибирске.

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На футбольном поле мальчика уже ждали четверо девяти-десятилетних школьников. Больше во дворе не было ни души.

- Они схватили Рому за руки и куртку и потащили к мусорке (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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