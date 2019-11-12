Видео: девушка с коляской отбила третьеклассника от разъяренной толпы подростков

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-12T13:24:58+03:00

На кадрах видно, как школьника жестоко избивают. а женщина идет его спасать. Фото: скриншот из видео

Изменить размер текста: A A

КП-Новосибирск публикует видео, на котором подростки избивают третьеклассника. Напомним, девятилетний мальчик попал в больницу после конфликта на спортивной площадке. По словам мамы ребенка, ссора между детьми произошла из-за зажигалки, которую мальчик отказался поднимать.

— На видео можно рассмотреть, что мальчик, который держит голову Роме, и бьет по ней, намного старше. Ему приблизительно 14-15 лет, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего.

На кадрах также видно, как четверо ведут будущую жертву в сторону хоккейной коробки. Один из них завалил третьеклассника на снег, схватил за шею и начал бить по лицу и голове. Еще один его друг прыгнул сверху на школьника. Свидетельницей драки становится девушка с коляской, которая проходила мимо, она, можно сказать, спасла третьеклассника, прикрикнув на шпану. Рома поднялся со снега и пошел за ней. Интересно, что школьники не отставали. Окончательно разрешить ситуацию удалось только мужчине, который проходил мимо. Он отогнал местных хулиганов от ребенка. Напомним, в ГУ МВД по Новосибирской области по данном факту проводят проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/743309" frameborder="0"></iframe> Избиение третьеклассника в Новосибирске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они достали зажигалки и угрожали сжечь!»: толпа школьников избила третьеклассника на футбольном поле

Придя домой, мальчик потерял сознание, врачи увезли его в больницу (подробнее).

«Ах ты, свинья! Я тебя сейчас подпалю!»: четверо мальчишек жестоко избили третьеклассника

На футбольном поле мальчика уже ждали четверо девяти-десятилетних школьников. Больше во дворе не было ни души.

- Они схватили Рому за руки и куртку и потащили к мусорке (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU