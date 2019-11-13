Группу сибиряков, требующих наказать девочек-убийц кота Моти, заблокировали во «ВКонтакте»
В среду, 13 ноября, в социальных сетях заблокировали группу о живодерках Академгородка в социальной сети «ВКонтакте». Когда пользователи пытаются попасть на эту страничку, то выскакивает сообщение: «Сообщество заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды».
— Мы не знаем, чьи интересы задели и кто поспособствовал блокировке группы, но это произошло накануне выступления в Государственной Думе, — рассказали администраторы, которые создавали группу.
Администраторы пытаются восстановить доступ. Фото: скриншот
Напомним, этим летом кот Мотя пропал в семье Храмовых. Его нашли расчлененного в мусорном баке. Сибиряки подозревают в убийстве кота школьниц, которые жили на несколько этаже выше. Из их квартиры доносились странный вой животных и трупный запах.
Сейчас администраторы пытаются восстановить доступ к группе. Именно в ней семья Храмовых рассказывала о всех событиях по этому делу.
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ИСТОЧНИК KP.RU