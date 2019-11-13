2019-11-13T09:26:44+03:00
Общество

У новосибирцев появилась возможность зарегистрироваться в биометрической системе

С помощью инновационного сервиса можно открыть счет в банке, сделать вклад или получить кредит, не выходя из дома.
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Люди понимают, что будущее уже наступило. Цифровые технологии значительно упрощают нам жизнь. Сегодня люди могут открыть счет в банке или сделать денежный вклад на расстоянии, даже не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться в биометрической системе, и желаемый вопрос будет быстро решен.

Все это бесплатно, просто и добровольно. Не хотите - никто не заставит. А если передумаете, то можно просто удалить свои биометрические данные с помощью портала «Госуслуги».

Процедура регистрации занимает не более 10 минут времени. Чтобы зарегистрироваться нужно... Читать далее

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ИСТОЧНИК KP.RU

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