2019-11-13T07:23:59+03:00
Общество

Как новосибирцу зарегистрироваться в биометрической системе

О том, как эта система работает и почему безопасна, мы расскажем читателям «КП».
Татьяна ГАЙДУКОВА
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Передача биометрических данных обычно занимает не более 10 минут.Передача биометрических данных обычно занимает не более 10 минут.
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Опасения позади: горожане уверенно отдают свое фото и аудиозапись голоса на хранение в Единую биометрическую систему (ЕБС). По данным «Ростелекома», оператора этой цифровой платформы, в последние месяцы число зарегистрированных лиц значительно выросло. Просто люди понимают, что будущее уже наступило и что цифровые технологии значительно упрощают жизнь. Напомним, база данных работает в России уже больше года. Она позволяет на расстоянии установить личность человека (при наличии смартфона или компьютера и интернета) по лицу и голосу - без документов.

С помощью инновационного сервиса можно открыть счет в банке, сделать вклад или получить кредит, не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться в биометрической системе, и желаемый вопрос будет быстро решен. Правда, сходить в банк один раз все же придется - чтобы дать согласие и внести свои биометрические данные в базу. Все это бесплатно, просто и добровольно. Не хотите - никто не заставит. А если передумаете, то можно просто удалить свои биометрические данные с помощью портала «Госуслуги».

У меня процедура регистрации заняла не более 10 минут. А помог в этом сотрудник банка: внес в базу данные паспорта, СНИЛС, а также спросил, зарегистрирована ли я на портале «Госуслуги». Если этой учетной записи нет, операционист создаст и ее. Далее несколько секунд уйдет на фото и запись голоса. На этом все.

И теперь можно дистанционно получить услуги в любом банке, который работает с биометрией (все адреса отделений размещены на интерактивной карте bio.rt.ru). Для этого нужно зайти на сайт или в приложение банка и дать согласие на передачу персональных данных в банк. Далее - включить видеокамеру и произнести текст с экрана (случайная последовательность цифр). Затем данные передаются в систему, сверяются с образцами, и, если все совпадает, сотруднику банка приходит уведомление об идентификации. Процедура занимает несколько минут.

Конечно, у читателя возникают резонные вопросы: а не воспользуются ли цифровыми образами мошенники? не наберут ли кредитов? не обнулят ли счета?

- Биометрию крайне сложно подделать, практически невозможно. Это один из самых защищенных способов идентификации, - уверяет Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности «Ростелекома». - Защита данных в системе основана на распределенном хранении информации: биометрический шаблон размещен в обезличенной форме отдельно от персональных данных - имени и фамилии, номера паспорта, СНИЛС.

Но биометрические данные не будут храниться в базе вечно - их придется обновлять каждые три года.

- Возрастные изменения внешности никто не отменял, это может затруднить идентификацию, - уточняет Денис Поршин. - Пересдать биометрию придется и после аварии. А вот несущественные изменения во внешнем виде (синяк, борода или очки) не повлияют на считывание информации.

По мере накопления данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей применения в разных сферах - здравоохранение, образование, государственные услуги. Особенно удобно это для жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан.

Справка «КП»

Единая биометрическая система - это цифровая платформа, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Создана по инициативе Минсвязи и массовых коммуникаций РФ и Центробанка. За безопасность и хранение данных отвечает единый оператор - «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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