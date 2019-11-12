В центре вирусологии «Вектор» выпустят 5000 доз вакцины против лихорадки Эбола

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-12T17:48:22+03:00

Об этом Дмитрию Медведеву доложили во время его визита в Новосибирскую область

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Во вторник, 12 ноября, в Новосибирскую область прибыл Дмитрий Медведев: председатель Правительства РФ провел совещание в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Во время своего визита Дмитрий Анатольевич дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

- Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом «Вектора». Сотрудники цеха доложили, что предприятие готово к выпуску 5 тысяч доз вакцины для поставок в страны Африки, - пояснили в правительстве Новосибирской области.

Напомним, вспышка страшной болезни произошла в 2014 году в Африке. Смертельный вирус уже унес около тысячи человеческих жизней. Пытаясь остановить распространение недуга, власти Либерии и Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение и ввели карантин. Для сибирских ученых эта зараза была не в новинку: в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» ее изучают с 1974 года. И с 2014 года там начали разрабатывать вакцину.

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- Во время первой фазы испытаний вакцина показала свою 100-процентную эффективность при двукратном введении инъекции. Теперь, так требует технология прохождения аттестации, будет вторая, последняя, фаза испытания. Как и первая, она займет по времени три месяца, но добровольцев будет намного больше - 300 человек, - рассказал «Комсомольской правде» - Новосибирск» Валерий Михеев, и. о. генерального директора «Вектора» (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU