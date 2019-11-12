2019-11-12T05:31:39+03:00
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск: глава правительства посетит «Вектор»

Премьер-министр РФ проведет совещание в Кольцово
Ульяна ДЖАНКОВА
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Дмитрий Медведев проведет рабочее совещание в Новосибирске.Дмитрий Медведев проведет рабочее совещание в Новосибирске.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня, 12 ноября, Новосибирск посетит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Сначала премьер-министр отправится в наукоград Кольцово. Там он побывает в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в котором проведет совещание. На нем участники обсудят роль центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране. Об этом говорится на сайте правительства России.

Также на совещании обсудят научный проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» и развитие «Академгородка 2.0».

В совещании также будут участвовать заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Также Дмитрий Медведев пообщается с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

После Новосибирска Дмитрий Медведев на поезде отправится в Барнаул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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