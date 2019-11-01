Фирмам, доставлявшим товары в новосибирские села, выплатят 81 миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-01T16:12:03+03:00

Программа Новосибирского торгового форума в этом году включает в себя несколько направлений. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

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Новосибирский торговый форум выступит площадкой для трендов отрасли и поддержки местных товаропроизводителей. Программу форума и меры поддержки розничной торговли обсудили на пресс-конференции 1 ноября.

По словам замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максима Останина, Новосибирская область продолжает оставаться лидером среди регионов Сибирского федерального округа по обороту общественного питания и оптовой торговли, а также занимает второе по объему оборота розничной торговли.

— Перед нами стоит много задач: продвижение продукции местных товаропроизводителей в предприятия торговли и на международные рынки, привлечение внимания к развитию потребительского рынка как к важной части экономики. Именно для их решения важен Новосибирский торговый форум, — передает слова Максима Останина пресс-служба Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Главным событием деловой программы форума станет пленарное заседание «Развитие торговли: тренды, стратегии и вызовы времени». Участники смогут обсудить стратегии развития торговли России до 2025 года, концепции HoReCa во время молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, мерам господдержки. На форуме будут рассмотрены вопросы оборота лома черных и цветных металлов, оборота алкогольной продукции, а также маркировки продукции.

На мероприятии также обсудят такой важный вопрос как обеспечение сельского населения товарами первой необходимости. Для предприятий торговли предусмотрена господдержка в рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы». Она будет представлять собой субсидию на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров. В 2019 год объем финансирования составляет 21 млн рублей, субсидии уже получили 85 предприятий торговли.

Программа Новосибирского торгового форума в этом году включает в себя несколько направлений: конгрессное, выставочное и конкурсное. Участники мероприятия смогут посетить различные тематические площадки и мастер-классы. В выставочную программу форума вошли Сибирская продовольственная неделя и ярмарка «Сделано у нас», на которой товаропроизводители представят продукты со всей Новосибирской области. А конкурсная программа включит в себя первый открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу в номинации «Хлеб в ритейле», Сибирский фестиваль кофе, в рамках которого пройдет отборочный этап Российского чемпионата бариста — 2020, открытый чемпионат по барменскому искусству «Кубок НАБ — 2019» в шоу-номинации «флейринг».

Форум организован Правительством Новосибирской области, Ассоциацией малоформатной торговли, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Сибирской выставочной компанией при поддержке Минпромторга России в рамках «Сибирской продовольственной недели». Проходить он будет в Экспоцентре с 6 по 8 ноября. Его открытие состоится 6 числа в 10:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU