Фестиваль кофе и соревнования барменов: чем удивит Новосибирский торговый форум

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-30T15:48:47+03:00

В Экспоцентре в ноябре пройдет Новосибирский торговый форум. Фото: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства по НСО

Он пройдет в Экспоцентре с 6 по 8 ноября

Изменить размер текста: A A

В Экспоцентре 6-8 ноября пройдет Новосибирский торговый форум. Основной его целью является привлечение внимания к развитию потребительского рынка региона как важной части экономики. Это мероприятие является крупным региональным событием в сфере ритейла: его участников ждут профильные дискуссии, прогулки по выставкам местных товаропроизводителей и яркая фестивальная программа.

Именно возможность поучаствовать в дискуссии для участников станет деловой изюминкой форума. На пленарном заседании они смогут обсудить тренды в развитии отрасли, наметить стратегии ведения бизнеса при участии спикеров из федерального и регионального минпромторга, Правительства Новосибирской области и крупнейших ритейлеров. В рамках данного форума также пройдут различные тематические встречи по вопросам продвижения товаропроизводителей, сетевого ритейла, оптово-розничных рынков, актуальным особенностям малоформатной торговли, стрит-ритейла и HoReCa в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023-м. Особого внимания будут удостоены проекты по продвижению местного товаропроизводителя, вопросы обязательной маркировки товаров и незаконного оборота подакцизной продукции.

— Мы стремимся разнообразить программу форума, привлекая внимание к разносторонней отрасли обслуживания, передает слова министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова пресс-служба министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства в Новосибирской области. — Это особенно актуально в преддверии крупных событий в Новосибирской области, ряд из которых обсудят участники дискуссий деловой программы. Надеемся, мероприятия форума порадуют всех наших гостей.

Выставочная программа будет состоять из площадок «Сделано у нас» и «Сибирской продовольственной недели». Товаропроизводители представят продукты со всей Новосибирской области: молочные, колбасные, кондитерские изделия, овощи, рыба, соусы, крупы и безалкогольные напитки. А в северной части павильона участников ожидают чемпионат по гастрономическому ритейлу, который пройдет в Сибири впервые, фестиваль кофе и чемпионат по барменскому мастерству в номинации «шоу-флейринг».

Зарегистрироваться на мероприятие можно будет до 1 ноября на сервисе Timepad. Форум организован сотрудниками Правительства Новосибирской области, регионального минпромторга, Ассоциации малоформатной торговли, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Сибирской выставочной компании при поддержке Минпромторга России в рамках «Сибирской продовольственной недели».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирских бизнесменов приглашают обсудить потребительский рынок региона

Торговый форум пройдет с 6 по 8 ноября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU