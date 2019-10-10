Сибирских бизнесменов приглашают обсудить потребительский рынок региона

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-10T11:32:27+03:00

В Новосибирске пройдет бизнес-форум который сможет объединить интересы начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона с крупнейшими торговыми сетями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Осенью 2019 года в Новосибирске пройдет торговый форум, который сможет объединить интересы начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона с крупнейшими торговыми сетями. В нем примут участие бизнесмены, представители власти, контролирующих органов и общественных организаций. Пройдет мероприятие с 6 по 8 ноября.

— Основной целью форума является привлечение внимания к развитию потребительского рынка региона как важной части экономики. Участники смогут обсудить там тренды в развитии отрасли, а также наметить стратегии ведения бизнеса, — сообщает пресс-служба Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Расскажут участникам об этом представители Минпромторга России, Правительства Новосибирской области, федеральных ритейлеров, а также предприниматели, развивающие свое дело в селах.

Состоятся также и различные тематические встречи, посвященные вопросам сетевого ритейла, торговли в сельской местности, оптово-розничных рынков, актуальным особенностям малоформатной торговли, стрит-ритейла и HoReCa в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023. Особого внимания будут удостоены проекты по продвижению местного товаропроизводителя, вопросы обязательной маркировки товаров и незаконного оборота подакцизной продукции.

Впервые на площадке проведут 1-й Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу, Сибирский фестиваль кофе и Открытый чемпионат по барменскому мастерству в номинации «шоу-флейринг». Будет работать ярмарка местных товаропроизводителей «Сделано у нас», а 6 и 7 ноября участники смогут познакомиться с коммерческими службами известных торговых сетей, работающими с местными товаропроизводителями.

Пройдет торговый форум пройдет в новосибирском Экспоцентре по адресу ул. Станционная, 104.

ИСТОЧНИК KP.RU