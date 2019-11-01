Полицейские поймали сибиряка, устроившего стрельбу в Дзержинском районе

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-01T11:56:50+03:00

Сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении стрельбы у остановки «Сад Дзержинского».

Потерпевший мужчина скончался в больнице на следующий день

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В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого, который мог устроить стрельбу в Дзержинском районе. Напомним, инцидент произошел 30 октября у транспортной остановки «Сад Дзержинского». Там, предположительно, произошла перепалка между двумя мужчинами, в результате которой один выстрелил в другого и сбежал.

— Сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления, которое произошло 30 октября, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Тогда, около семи часов вечера мужчина произвел выстрел из неустановленного оружия в 46-летнего жителя Октябрьского района. Потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в Новосибирскую городскую клиническую больницу, где на следующий день скончался.

В настоящее время расследование по данному уголовному делу продолжается. Полицейские просят всех возможных очевидцев преступления обратиться в правоохранительные органы по телефонам 232-14-14, 232-14-16, 208-24-14. Конфиденциальность гарантируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU