Выстрелил в прохожего и сбежал: в соцсетях появилась информация о стрельбе в Дзержинском районе

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-30T16:11:16+03:00

В соцсетях люди утверждают, что стали свидетелями перестрелки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска вечером 30 октября произошла перестрелка. Очевидцы утверждают, что на остановке общественного транспорта «Сад Дзержинского» один мужчина выстрелил в другого и убежал.

— На место случившегося приехала машина скорой помощи. После осмотра пострадавшего мужчины медики попросили помощи о реаниматологов, поскольку раненый находился в тяжелом состоянии, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Его с проникающим ранением госпитализировали в реанимацию.

Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что в данном районе подобные случаи уже происходили ранее. А кто-то даже отметил, что при таких обстоятельствах становится опасно выходить на улицу.

Все подробности, обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время выясняются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU