2019-10-30T16:58:46+03:00
Происшествия

Полиция: новосибирца, устроившего потасовку в Дзержинском районе, еще не поймали

Полицейские утверждают, что к ним не поступало информации о выстрелах
Алена КУЛЕШОВА
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Полиция рассказал о потасовке между двумя мужчинами в Дзержинском районе.Полиция рассказал о потасовке между двумя мужчинами в Дзержинском районе.
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В Главном Управлении МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали о потасовке, произошедшей вечером 30 октября в Дзержинском районе. В соцсетях люди утверждали, что там, в процессе ссоры, один мужчина достал оружие, выстрелил в другого и поспешил скрыться. Однако по словам полицейских, к ним не поступало никакой информации о выстрелах.

— Нам известно, что сегодня вечером между двумя мужчинами в Дзержинском районе произошел конфликт. В результате чего, один из них нанес другому телесные повреждения и скрылся, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-сслужбе ГУ МВД по НСО. — В настоящее время, пострадавшего осматривают медики. Информации о характере травм у мужчина пока нет.

На месте произошедшего работают сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также личность скрывшегося с места происшествия сибиряка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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