Следователи заинтересовались избиением четвероклассника возле школы: проводится проверка

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-01T07:04:10+03:00

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Следственный отдел Ленинского района в Новосибирске инициировал проверку после появившейся информации о причинении телесных повреждений ученику одной из школ.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Как следует из сообщения, школьник избивал своего одноклассника на территории школы, а все происходящее фиксировалось на камеру мобильного телефона. При подтверждении информации картина произошедшего будет восстановлена в полном объеме, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, добавив, что произошедшему событию будет дана надлежащая правовая оценка.

По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Ранее мы писали, что конфликт детей произошел после уроков. Подростки стали травить сверстника, который в их классе новенький, за то, что тот не вышел ростом. Мальчика сильно избил его же одноклассник. А ставшие свидетелями конфликта дети записали избиение сверстника на видео. Охранник школы, который в это время выносил мусор, увидев, что мальчика бьют, не вмешался, а просто прошел мимо. Ребенок оказался в травмпункте. В школе, на территории которой это произошло, также обещают разобраться в произошедшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU