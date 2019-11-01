«Смешная драка между детьми»: в новосибирской школе прокомментировали избиение четвероклассника

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-01T06:44:15+03:00

Классный руководитель заявила, что сам ребенок — вспыльчивый, а его обидчик — тихоня

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Образовательный скандал грянул в школе №92 Ленинского района Новосибирск. Напомним, там четвероклассники избили новичка. Корреспонденту КП-Новосибирск удалось связаться с классным руководителем пострадавшего школьника, и вот, что она рассказала.

— Ситуация еще не прояснена, поскольку все произошло после уроков, в 300 метров от школьного крыльца. Я сама, как классный руководитель, узнала об этом вчера в 10 часов вечера от мамы пострадавшего ученика. Что там на самом деле произошло, пока сама сказать не могу, — говорит классный руководитель (Марина Федоровна), в чьем классе учится пострадавший ученик.

«Как обычно мальчишки что-то не поделили» - классный руководитель объяснила драку школьников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Она добавила, что пострадавший мальчик — очень вспыльчивый ребенок, реагирует на любые резкие высказывания со стороны детей. Тот же школьник, который его избил, — на вид тихоня, но постоянно в чем-то замечен, дерется.

— Сегодня обязательно состоится разговор, будет классный час с теми, кто присутствовал вчера из детей, в присутствии их родителей. Дети говорят, что один обзывался, другой наскочил. Вот такая смешная драка между детьми. Как классный руководитель, я обязательно поставлю в известность и социального педагога, напишу характеристики на обоих ребят, — пообещала классный руководитель.

Она добавила, что директор школы, о том, что произошла такая ситуация, подробностей еще не знает.

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ИСТОЧНИК KP.RU