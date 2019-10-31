«Охранник даже не вмешался, прошел мимо»: школьники избили четвероклассника и сняли это на видео

Четвероклассник одной из новосибирских школ после уроков оказался в кабинете врачей. Мальчика сильно избил его же одноклассник Алишер*. Свидетелями конфликта стали как дети, так и взрослые. Первые - записали избиение сверстника на видео. Вторые, по словам пострадавшего Паши*, просто проходили мимо...

- Не надо! Слезь! Он плачет! - крики девчонок вперемежку с матом и кадры, как один мальчишка избивает другого, - теперь главный вещдок и повод для реакции в отделе ПДН.

Пашу избили после уроков 31 октября. 10-летний мальчишка - новенький в классе. Не со всеми смог найти общий язык. Алишер, напротив, задира и хулиган. Отрабатывает удары на новеньком и красуется перед одноклассницами. Вот и в этот раз Паша говорит: сначала его начали задирать девчонки, а потом уже к ним присоединился главный школьный драчун.

- Мой сын самый маленький в классе. Из-за невысокого роста некоторые девочки его травят. Собралась коалиция - пять девчонок, подтрунивают над ним. А сегодня это уже вылилось в какую-то ненормальную ситуацию, сына сильно избили, мы сейчас находимся в травмпункте, у Паши разбито лицо, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Анастасия.

Четвероклассника избивали прямо возле школы. Но никто из взрослых не угомонил галдящую толпу ребятишек, никто не пришел мальчишке на помощь. На видео слышно, что он скулит от боли, как щенок. И даже девчонки уже просят своего друга Алишера: «Не надо, не бей его».

- Паша говорит, что, когда его били, охранник выносил мусор. Мужчина увидел, что ребенка избивают, но прошел мимо. Просто выкинул мусор и вернулся в школу. Никак не отреагировал, - возмущена мама. Она пыталась сегодня дозвониться до родителей Алишера, но те не берут трубку.

Пока КП-Новосибирск не удалось дозвониться до сотрудников школы, где произошел конфликт, но мы обязательно это сделаем.