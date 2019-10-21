2019-10-21T16:16:55+03:00
Общество

«Я поступила по закону и совести»: директор гимназии прокомментировала отчисление школьницы из-за отзыва на «Флампе»

Часть слушателей радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» поддержали ее
Татьяна СОЛОВОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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Восьмиклассница Женя удалила свой пост с сайта через час. Фото: личный архив.Восьмиклассница Женя удалила свой пост с сайта через час. Фото: личный архив.
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Скандал в новосибирской гимназии №13, где директор отчислила восьмиклассницу за нелестный пост на «Флампе» в адрес школы, продолжает набирать обороты. Пользователи соцсетей ополчились на директора учебного заведения, и в ответ она решилась объяснить свой поступок:

- У каждого своя правда. Пускай каждый поступает так, как считает нужным. Я поступила по закону. Поэтому я очень уважаю мнение каждого. И моё мнение сегодня – каждый волен поступать, по совести, - заявила КП-Новосибирск Светлана Анатольевна Денисова, директор гимназии №13. - У меня есть более важные дела, у меня дети прекрасно выступили на литературном празднике. И мы решаем, как нам поступить, чтобы они дальше ещё лучше выступали. Больше я не комментирую эту ситуацию.

«Идите, пишите заявление, уходите отсюда» - ученицу выгнали из гимназии из-за шутки в интернете. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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В эфире радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» часть радиослушателей поддержали позицию директора:

- Мне жалко эту девочку потому что, она оказалась из тех детей, для которых хайп превыше всего. Сейчас её пристроят в другую гимназию и появится может какая-нибудь ответственность.

- Я всегда выступаю за неотвратимость наказаний. Ответственность должна пугать, считают сибиряки.

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Школьница думала, что это безобидная шутка. Однако директор вызвала маму с девочкой в свой кабинет и попросила перевестись (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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