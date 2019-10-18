2019-10-18T17:10:21+03:00
Общество

«Ты запятнала честь гимназии»: девочку выгнали из школы из-за отзыва на «Флампе»

Девочка хотела пошутить, но не предполагала, что у слова такая страшная сила
Анна ПАШАГИНА
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Школьница уверяет: просто хотела пошутить. Фото: личный архив героев.Школьница уверяет: просто хотела пошутить. Фото: личный архив героев.
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Восьмиклассницу отчислили из школы из-за отзыва на известном сайте «Фламп». Школьница думала, что это безобидная шутка. Однако директор вызвала маму с девочкой в свой кабинет и попросила перевестись.

«ТУТ ВСЕХ УБИВАЮТ»

Евгения Вставская - восьмиклассница. В новосибирской гимназии № 13 училась с начальной школы. С учителями никогда конфликтов не было, с одноклассниками - тоже. Наоборот, училась примерно. В свободное от учебы время занималась гимнастикой и сейчас профессионально танцует.

Проблемы начались в этом году. Женя вместе с подружкой задумала маленькую, по меркам подростков, шалость.

- Неизвестно, что у подростков сейчас в голове, даже предположить не могу, что подвигло дочь на такой поступок. Видимо, бунтарский дух проснулся. Отзыв она оставила на сайте 2GIS, там ведь можно писать комментарии, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анна Вставская, мама школьницы.

Вместе с подружкой Женя написала: «Бегите отсюда, там убивают. Не заходите даже внутрь». Писали с телефона девочки. Анна предполагает, что этим отзывом дочка хотела выразить протест. Только против чего?

Спустя час после содеянного, когда эйфория уже прошла, Евгения решила удалить отзыв. Однако было поздно: администраторы приложения отправили в школу оповещение о негативном комментарии в сторону заведения.

Сейчас Анна поддерживает свою дочь. Фото: личный архив героев

Сейчас Анна поддерживает свою дочь. Фото: личный архив героев

«НЕ ДАЛА РЕБЕНКУ ШАНС»

На следующий день Анне позвонил классный руководитель Жени с просьбой приехать раньше, чем начнутся уроки. К маме девочки у педагога был серьезный разговор.

- Нас вызвали к директору на ковер. Передо мной положили распечатку с отзывом. Тогда я видела его первый и последний раз, - вспоминает Анна. - Я специально проверила потом: отзыва ни на каких ресурсах не было.

Директор школы разговаривала с Женей на повышенных тонах. У нее было к девочке два вопроса: кто ее обижает в этой школе и кто убивает? Женя начала плакать, говорила несвязанные вещи, якобы техничка порой грубит.

- Директор стала выражаться в адрес моей дочери. Говорила, что Женя запятнала честь гимназии, школе после этого не отмыться. Заверила нас, что никто из педагогов не хочет больше общаться с Женей и учить ее, - описывает события мама восьмиклассницы.

Анна пыталась пойти на мировую. Предложила провести дома воспитательную беседу либо собрать педсовет и извиниться перед всеми преподавателями. Директриса была непреклонна. Отдала семье Вставских документы и сказала, чтобы писали заявление на отчисление.

- Женя была в ужасном состоянии. Первый день плакала и очень переживала из-за случившегося. Сейчас немного успокоилась, но как только вспоминает, что больше не будет учиться в этой школе… Глаза снова на мокром месте, - говорит женщина. - Директор даже шанса ребенку не дала!

Анна Вставских обратилась в министерство образования. Женщине пообещали, что для ее дочки найдут место в другой школе и примут посреди учебного года.

Корреспондент КП-Новосибирск позвонил в новосибирскую гимназию № 13, чтобы поговорить с директором, но сделать это не удалось. Однако мы готовы выслушать вторую сторону конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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