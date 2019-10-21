2019-10-21T08:01:50+03:00
Общество

«Думает лишь об обидках»: после отчисления 8-классницы директора гимназии № 13 затравили на «Фламп»

Сибиряки в социальных сетях выступают в поддержку девочки
Анна ПАШАГИНА
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Школьница хотела просто пошутить. Фото: личный архив героя.Школьница хотела просто пошутить. Фото: личный архив героя.
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Вокруг гимназии № 13 разразился настоящий скандал. Напомним, директор этой школы отчислила ученицу 8 класса за отзыв на «Флампе». Девочка написала его, но спустя час осознала ошибку и удалила «гневное» послание. Директору это не понравилось, и она решила отчислить школьницу.

Сейчас на «Флампе» сибиряки поддерживают девочку. Они уверены, что дело не в ученицы, а в самом директоре. По мнению новосибирцев, руководитель гимназии повела себя крайне не педагогично:

— Директор, который воспринимает критику школы от восьмиклассницы, как личное оскорбление, и сразу выгоняет ученицу, вместо того, чтобы или разобраться, или провести воспитательную беседу с ней и с родителями, как положено любому педагогу-профессионалу, не должна занимать руководящий пост и вообще касаться сферы работы с детьми. Все подростки время от времени творят фигню, а в данном случае она сразу осознала это и удалила комментарий, который, вероятно, даже никто и не видел. Это подавно не повод чуть что выгонять из школы посреди учебного года. А раз в этой гимназии такой эмоциональный непрофессиональный директор, который думает лишь об обидках, а не об учениках, то комментарий девушки, видимо, был правдивым!

«Идите, пишите заявление, уходите отсюда» - ученицу выгнали из гимназии из-за шутки в интернете. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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— Негоже так относится к ученикам и вынуждать забирать документы из-за какого-то «удаленного отзыва» в интернете.

— Городу не нужны школы, с такими мало адекватными директорами.

Сейчас аккаунт на «Фламп» гимназии №13 заблокирован.

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Девочка хотела пошутить, но не предполагала, что у слова такая страшная сила (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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