Стало известно, где была мама троих малышей, которых вытащили из горящего дома

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-16T14:31:05+03:00

Пока детей отдали тете, их матери предстоит долгая беседа с органами опеки и полицейскими

Изменить размер текста: A A

Новосибирские пожарные и полицейские нашли мать детей, которых вытащили из горящего дома на улице Смирнова. Напомним, частный дом загорелся сегодня, 16 октября, в районе обеда. Горящую постройку обступили люди. Одна из женщин услышала еле различимый детский плач. Она разбила монтировкой окно и через него вытащили троих ребятишек (от года до трех лет).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/738147" frameborder="0"></iframe> Она героиня! Сибирячка спасла трех детей из полыхающего дома.

— Мама детей установлена. Она приезжая, из Средней Азии, работала на рынке. Дети переданы родной тете, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, добавляя, что родителей мальчиков теперь ждет проверка. Органы опеки и ПДН должны понять, в каких условиях растут малыши, убедиться, что тех больше не будут оставлять дома одних.

Что касается причины пожара, то пока она не установлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/738150" frameborder="0"></iframe> Трое малышей оказались в огненной ловушке в горящем доме.

ЧИТАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ

«Я их почувствовала, хотя люди кричали: «Там нет детей»: сибирячка вытащила из горящего дома трех малышей

— Мы подошли, вон там уже все горело, проход горел, — показывает на пепелище Галина Елизарьева. — Я услышала плач ребятишек. А все кричали «Там нет детей!». Я говорю: «По-моему дети» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU