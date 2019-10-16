2019-10-16T14:31:05+03:00
Общество

Стало известно, где была мама троих малышей, которых вытащили из горящего дома

Пока детей отдали тете, их матери предстоит долгая беседа с органами опеки и полицейскими
Виктория МИНАЕВА
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Детей вовремя спасли, дом выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Детей вовремя спасли, дом выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Новосибирские пожарные и полицейские нашли мать детей, которых вытащили из горящего дома на улице Смирнова. Напомним, частный дом загорелся сегодня, 16 октября, в районе обеда. Горящую постройку обступили люди. Одна из женщин услышала еле различимый детский плач. Она разбила монтировкой окно и через него вытащили троих ребятишек (от года до трех лет).

Она героиня! Сибирячка спасла трех детей из полыхающего дома.

— Мама детей установлена. Она приезжая, из Средней Азии, работала на рынке. Дети переданы родной тете, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, добавляя, что родителей мальчиков теперь ждет проверка. Органы опеки и ПДН должны понять, в каких условиях растут малыши, убедиться, что тех больше не будут оставлять дома одних.

Что касается причины пожара, то пока она не установлена.

Трое малышей оказались в огненной ловушке в горящем доме.

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«Я их почувствовала, хотя люди кричали: «Там нет детей»: сибирячка вытащила из горящего дома трех малышей

— Мы подошли, вон там уже все горело, проход горел, — показывает на пепелище Галина Елизарьева. — Я услышала плач ребятишек. А все кричали «Там нет детей!». Я говорю: «По-моему дети» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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