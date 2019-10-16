2019-10-16T13:40:56+03:00
Происшествия

«Я их почувствовала, хотя люди кричали: «Там нет детей»: сибирячка вытащила из горящего дома трех малышей

В Новосибирске родители оставили детей одних дома, когда начался пожар, казалось, у них не было шанса спастись [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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В Новосибисрке троих детей спасли на пожаре неравнодушные соседи. Теперь многодетным родителям придется долго объяснять сотрудникам опеки и ПДН, почему они оставили совсем маленьких детей одних дома. Самому старшему малышу всего три года...

Она героиня! Сибирячка спасла трех детей из полыхающего дома.

ЧП произошло днем 16 октября в Дзержинском районе. Загорелся частный дом на улице Смирнова. Ребятишки были одни. Соседи сначала увидели дым, а потом одна из женщин услышала плач.

— Мы подошли, вон там уже все горело, проход горел, — показывает на пепелище Галина Елизарьева. — Я услышала плач ребятишек. А все кричали «Там нет детей!». Я говорю: «По-моему дети». Нам кто-то кинул монтировку, и мы открыли окно с мальчиком. Мы разбили окно и смотрим, там совсем маленькие. Один годик, другому около двух лет и еще трехлетний мальчик. Последним воздухом дышали. Стала обрываться крыша, падать провода. Мы успели их вытащить, я их домой унесла. Я их первая почувствовала, я не знаю даже как...

Пожарные потушили огонь за 9 минут. Дом выгорел по всей площади. В МЧС говорят, это чудо, что малыши не пострадали. Их уже осмотрели медики - все трое чувствуют себя хорошо, дымом надышались совсем немного.

- При каких обстоятельствах возник пожар, и где находились родители детей в это время, будет установлено уже следователями, - комментируют в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Трое малышей оказались в огненной ловушке в горящем доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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