«Дети были там одни»: в Новосибирске произошел пожар в частном доме

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-16T10:50:34+03:00

В Новосибирске во время пожара в частном доме внутри оказались дети. Фото: Кадр из видео

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В Новосибирске 16 октября произошел пожар в частном доме. В момент случившегося внутри были трое несовершеннолетних детей.

— В 12:51 пожарно-спасательные подразделения тушили частный жилой дом на улице Смирнова. По прибытию спасателей было установлено, что весь дом был охвачен огнем, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службеГУ МЧС по Новосибирской области. — Рядом с местом произошедшего гидранты не работали. По оперативной информации было также установлено, что до прибытия спасателей из дома были эвакуированы трое несовершеннолетних детей в возрасте 1,2 года, 2 года и 3 года.

Судя по всему, дети были оставлены дома одни без присмотра и оказались в зоне повышенной опасности. В настоящее время, возгорание удалось ликвидировать. Дознаватели МЧС выясняют, что именно стало причиной случившегося пожара.

В Новосибирске произошел пожар в частном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU