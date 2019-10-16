2019-10-16T09:42:11+03:00
Общество

С застройщиком, который выдавал себя за умершего брата, судится мэрия

Городские власти предъявили иск компании
Анна ПАШАГИНА
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Мэрия судится с недобросовестным застройщиком.Фото: архив «КП»Мэрия судится с недобросовестным застройщиком.Фото: архив «КП»
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Мэрия города Новосибирска подала исковое заявление на Вячеслава Кана. Напомним, из-за него оказались без квартир 130 человек. Он оставил два долгостроя, один на улице Приморской, другой — на Печатникова. Летом мужчина пытался сбежать заграницу по паспорту своего умершего брата.

В 2013 году между мэрией и компанией Вячеслава Кана были заключены 10 муниципальных контрактов. Застройщик должен был сдать эти дома к декабрю 2015 года. Однако условия договора не были выполнены.

— Октябрьским районным судом г. Новосибирска принято к производству исковое заявление мэрии города Новосибирска к Кану В.В. (руководителю ООО «НовоКомСтрой») о возмещении имущественного вреда в размере 76 776 930,63 руб, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Весной 2019 года Вячеслава Кана Ленинский суд признал виновным по статье мошенничество, не только к людям, но и по отношению к мэрии Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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