С застройщиком, который выдавал себя за умершего брата, судится мэрия
Мэрия города Новосибирска подала исковое заявление на Вячеслава Кана. Напомним, из-за него оказались без квартир 130 человек. Он оставил два долгостроя, один на улице Приморской, другой — на Печатникова. Летом мужчина пытался сбежать заграницу по паспорту своего умершего брата.
В 2013 году между мэрией и компанией Вячеслава Кана были заключены 10 муниципальных контрактов. Застройщик должен был сдать эти дома к декабрю 2015 года. Однако условия договора не были выполнены.
— Октябрьским районным судом г. Новосибирска принято к производству исковое заявление мэрии города Новосибирска к Кану В.В. (руководителю ООО «НовоКомСтрой») о возмещении имущественного вреда в размере 76 776 930,63 руб, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
Весной 2019 года Вячеслава Кана Ленинский суд признал виновным по статье мошенничество, не только к людям, но и по отношению к мэрии Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU