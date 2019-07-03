Застройщик, который кинул дольщиков на 300 миллионов, пытался бежать за границу по паспорту мертвого брата

Вячеслав Кан — человек, которого презирают, как минимум, 130 человек. Он оставил в Новосибирске два долгостроя — один на улице Приморской, другой - на Печатников. За незаконные сборы средств директор «Новокомстроя» попал под домашний арест, где дожидался суда. Этой весной предпринимателю подвернулась возможность сбежать из страны, распрощаться с долгами и прошлым. План оказался нетривиальным. В руках у Вячеслава находился паспорт умершего брата Сергея, ему сегодня могло бы быть 50 лет. Глянув на фото родственника в документе, строитель решил — «похожи».

Пограничники на пропускном пункте «Павловка» тоже посмотрели в паспорт, потом на Кана, потом снова в паспорт, и решили — не похожи.

— Мужчину задержали во время пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска «Павловка». Он пытался выехать за границу с Казахстаном на машине по чужому паспорту. Пограничникам он объяснил это тем, что у него долги по кредитам и ему запрещено покидать страну, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Тут же была запущена проверка, выяснилось, что в отношении беглеца возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере долевого строительства. Обмануты порядка 130 человек, сумма ущерба около 300 миллионов рублей.

В одном из домов более тридцати квартир собиралась приобрести мэрия Новосибирска, на счет компании было переведены десятки миллионов рублей, но квартир не дождался никто: ни власти, ни обычные люди.

Мы связались с обманутыми дольщиками с объектов «Новокомстроя», они до сих пор надеются на то, что их история будет иметь счастливый конец.

— У нас семья большая, чтобы всем было комфортно, решили маме отдельное жилье купить. Искали в районе ОбьГЭС. И случайно проезжали мимо стройки по улице Приморская, 28/3. Решили этот вариант рассмотреть, — пересказывает свою историю корреспонденту КП-Новосибирск дольщица Анна Жданова. — Сейчас бы я просто проехала мимо, перекрестившись.

Это был 2014 год, женщина говорит, что видела, как активно работают люди на объекте, висела растяжка о продаже квартир. Анна лично виделась с Вячеславом Каном.

— Я приехала к нему в офис на улице Карла Маркса. Общалась с сотрудниками, все выглядело очень надежно. Мы собрали все деньги ради той покупки — наследство, продали машину, заняли у родственников, кредит оформили… — сейчас женщина уже спокойно воспринимает события пятилетней давности.

Вячеслав тогда сказал сибирячке, что вот-вот должны прийти деньги от мэрии, которая купила часть квартир. Это была большая сумма, планировался большой рывок в стройке. А дальше… дальше тишина.

— В один момент Вячеслав потерялся. Он просто перестал брать трубку и выходить на связь, — вздыхает сибирячка. Она тогда приехала снова в офис увидела запертые двери и кучку писем рядом, которые никто не трогал несколько месяцев.

— У меня была глубокая психологическая травма. Мне хотелось притвориться, что все нормально, и я просто что-то не так поняла. Начала писать Вячеславу письма на тот адрес, где он зарегистрирован, а они мне возвращались обратно.

В прокуратуре женщине сказали, стройка остановлена, а в отношении руководства компании проводятся проверки. Только после этого Анна окунулась в историю долгостроя: дом начали возводить еще в 1990, на нем сменилось три инвестора. Горожанка нашла «друзей» по несчастью, в их команде обманутых — 20 человек, они остались без денег и жилья. Но это далеко не полный список тех, кто пострадал от действия Вячеслава Кана. Сейчас мужчина уже в колонии - сразу после поимки беглецу зачитали приговор: 4 года колонии общего режима за несколько эпизодов по махинациям с жильем. Скоро будет еще один приговор: и тоже снова, связанный с недвижимостью.