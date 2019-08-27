Пытавшийся сбежать в Казахстан по паспорту мертвого брата застройщик заплатит 7 тысяч штрафа

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-27T07:46:54+03:00

Обманувший новосибирцев на 300 миллионов застройщик оштрафован за попытку сбежать за границу

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В Новосибирске осудили местного жителя Вячеслава Кана, который пытался уехать в Казахстан по паспорту мертвого брата, но был задержан на границе.

— Стало известно, что Кан в апреле 2019 года в Карасуке предъявил в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка» недействительный паспорт на имя другого лица с целью въезда в Республику Казахстан. Как выяснилось позже, он пытался сбежать за границу по паспорту своего умершего брата, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Кан был задержан сотрудниками пограничной службы, которые установили недействительность документа.

26 августа Карасукский районный суд вынес 55-летнему Вячеславу Кану приговор. Он признан виновным по статье — покушение на пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из РФ. Его приговорили к штрафу в размере 7 000 рублей.

Напомним, Вячеслав Кан оставил в Новосибирске два долгостроя — один на улице Приморской, другой — на Печатников. он оставил 130 обманутых вкладчиков, получив от них более 300 миллионов рублей. За незаконные сборы средств директор «Новокомстроя» попал под домашний арест, где дожидался суда.

ИСТОЧНИК KP.RU