2019-10-07T15:24:41+03:00
Общество

«Сибирь» сыграет против «Динамо» в форме с нашивками в память о Самвеле Мнацяне

О смерти новосибирского хоккеиста стало известно 6 октября
Алена КУЛЕШОВА
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"Сибирь" сыграет с "Динамо" в форме с нашивками в память Самвела Мнацяна. Фото: Кадр из видео"Сибирь" сыграет с "Динамо" в форме с нашивками в память Самвела Мнацяна. Фото: Кадр из видео
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Воскресенье, 6 октября, фанатов хоккейного клуба «Сибирь» поразило печальное известие о смерти Самвела Мнацяна: он должен был стать защитником в новосибирской команде. Но, увы, этому так и не суждено случиться.

— Летом в состоянии Самвела Мнацяна была резко положительная динамика. Вплоть до того, что он мог вернуться в хоккей и к Новому году выйти на лед в официальном матче. По крайней мере, так был настроен сам Самвел, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «ХК «Сибирь» Новосибирская область» . — Однако, увы, судьба распорядилась по-другому.

Поэтому во время матча 7 октября против команды «Динамо» сибирские хоккеисты выйдут на поле со специальными нашивками на форме в память Самвела Мнацяна.

— Сегодня, Самвел, ты выйдешь на лед с каждым из хоккеистов «Сибири», — сообщается в паблике.

Хоккеисты "Сибири" выйдут на лед со специальными нашивками в память Самвела Мнацяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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