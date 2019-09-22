2019-09-22T16:32:16+03:00
Общество

«Похоже на торнадо»: в небе над Новосибирском заметили необычное облако

Облако, похожее на смерч, зависло над вечерним Новосибирском
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряки разглядели в небе облако, похожее на торнадо.Сибиряки разглядели в небе облако, похожее на торнадо.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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В небе над Новосибирском в воскресенье, 23 сентября заметили облако в форме воронки торнадо. Фотографию этого необычного явления прислали КП — Новосибирск очевидцы.

— Такое облако мы увидели на Михайловской набережной во время заката сегодня вечером, — уточнила жительница Новосибирска Татьяна.

Возможно, это связано с теплой погодой, которая стоит последнюю неделю в городе и штормовым предупреждением из-за усиления ветра, которое было объявлено в минувшую пятницу.

Отметим, что новосибирцы нередко наблюдают необычные закаты, так в мае сибиряки делились кадрами ярких облаков, которые напоминали пламя. При этом кого-то они напугали, а кого-то восхитили. А в августе солнце в просветах облаков и туч приобрело ярко желто-розовые тени. По словам очевидцев, было похоже «будто мед по небу разлили».

Такое необычное облако появилось в небе над городом перед закатом. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Такое необычное облако появилось в небе над городом перед закатом.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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