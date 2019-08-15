«Как будто мед по небу разлили»: подборка ярких фото закатов в Новосибирске
Сибиряки делятся красочными снимками заката в социальных сетях. Накануне вечером многие увидели в небе настоящее зрелище. Солнце в просветах облаков и туч подарило яркие желто-розовые тени и лучи.
— Как будто бы мед по небу разлили, — восхищаются сибиряки снимками земляков.
— Красотища, эх сейчас бы романтический вечер на крыше для полного счастья.
— Сидеть бы у воды и любоваться такими видами вечно, — мечтают те, кто провел этот вечер в квартире многоэтажки.
Люди делятся фотографиями на странице паблика «Служаб эвакуации АСТ-54».
Закат в Мошковском районе. Фото: Анастасия ФАТИНА/ АСТ-54
Вид сверху. Фото: Сергей ТОРОПОВ/ АСТ-54
Красота в городе. Фото: Яна САВЧЕНКО/АСТ-54
Возле воды. Фото: Islam Gabdelbariev\ АСТ-54
ИСТОЧНИК KP.RU