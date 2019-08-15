«Как будто мед по небу разлили»: подборка ярких фото закатов в Новосибирске

СЕГОДНЯ 05:19 2019-08-15T05:19:16+03:00

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Сибиряки делятся красочными снимками заката в социальных сетях. Накануне вечером многие увидели в небе настоящее зрелище. Солнце в просветах облаков и туч подарило яркие желто-розовые тени и лучи.

— Как будто бы мед по небу разлили, — восхищаются сибиряки снимками земляков.

— Красотища, эх сейчас бы романтический вечер на крыше для полного счастья.

— Сидеть бы у воды и любоваться такими видами вечно, — мечтают те, кто провел этот вечер в квартире многоэтажки.

Люди делятся фотографиями на странице паблика «Служаб эвакуации АСТ-54».

Закат в Мошковском районе. Фото: Анастасия ФАТИНА/ АСТ-54

Вид сверху. Фото: Сергей ТОРОПОВ/ АСТ-54

Красота в городе. Фото: Яна САВЧЕНКО/АСТ-54

Возле воды. Фото: Islam Gabdelbariev\ АСТ-54

ИСТОЧНИК KP.RU