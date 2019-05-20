2019-05-20T18:42:12+03:00
Общество

Небо горит! Новосибирцы выкладывают фотографии невероятного заката

Кого-то необычные вечерние облака напугали, а кто-то ими восхищается
Татьяна СОЛОВОВА
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Такие облака называются вымеобразными.Такие облака называются вымеобразными.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечером в понедельник, 20 мая, новосибирцам повезло: они смогли наблюдать невероятный закат в небе над городом. Яркие облака, больше напоминающие пламя, кого-то напугали, а кого-то восхитили. И сейчас горожане делятся своими переживаниями в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Невероятный закат в Новосибирске испугал сибиряков.

- Красотища! - восторгаются одни.

- Потрясающие виды, - соглашаются с ними другие.

Такое ощущение, что небо горит. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Такое ощущение, что небо горит.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Армагездец, - шутят третьи.

- Тучи - не тучи, главное, чтобы на душе было ясно и позитивно, - считают четвертые.

Такой закат предвещает непогоду. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Такой закат предвещает непогоду.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Кстати, данный вид облаков называется Мammatus cloud (вымеобразные или трубчатые облака): обычно их можно увидеть в тропиках. Правда, такое редкое природное явление предвещают не хорошую погоду, а ненастье: ураган или тропический циклон. И синоптики с этим согласны: в ближайшие дни похолодает и пойдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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