Небо горит! Новосибирцы выкладывают фотографии невероятного заката

СЕГОДНЯ 18:42 2019-05-20T18:42:12+03:00

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Вечером в понедельник, 20 мая, новосибирцам повезло: они смогли наблюдать невероятный закат в небе над городом. Яркие облака, больше напоминающие пламя, кого-то напугали, а кого-то восхитили. И сейчас горожане делятся своими переживаниями в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709971" frameborder="0"></iframe> Невероятный закат в Новосибирске испугал сибиряков.

- Красотища! - восторгаются одни.

- Потрясающие виды, - соглашаются с ними другие.

Такое ощущение, что небо горит.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Армагездец, - шутят третьи.

- Тучи - не тучи, главное, чтобы на душе было ясно и позитивно, - считают четвертые.

Такой закат предвещает непогоду.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Кстати, данный вид облаков называется Мammatus cloud (вымеобразные или трубчатые облака): обычно их можно увидеть в тропиках. Правда, такое редкое природное явление предвещают не хорошую погоду, а ненастье: ураган или тропический циклон. И синоптики с этим согласны: в ближайшие дни похолодает и пойдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU