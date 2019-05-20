Небо горит! Новосибирцы выкладывают фотографии невероятного заката
Вечером в понедельник, 20 мая, новосибирцам повезло: они смогли наблюдать невероятный закат в небе над городом. Яркие облака, больше напоминающие пламя, кого-то напугали, а кого-то восхитили. И сейчас горожане делятся своими переживаниями в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Невероятный закат в Новосибирске испугал сибиряков.
- Красотища! - восторгаются одни.
- Потрясающие виды, - соглашаются с ними другие.
Такое ощущение, что небо горит.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
- Армагездец, - шутят третьи.
- Тучи - не тучи, главное, чтобы на душе было ясно и позитивно, - считают четвертые.
Такой закат предвещает непогоду.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Кстати, данный вид облаков называется Мammatus cloud (вымеобразные или трубчатые облака): обычно их можно увидеть в тропиках. Правда, такое редкое природное явление предвещают не хорошую погоду, а ненастье: ураган или тропический циклон. И синоптики с этим согласны: в ближайшие дни похолодает и пойдут дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU