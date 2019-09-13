2019-09-13T06:19:14+03:00
Общество

Пошли по родственникам: силовики обыскивают квартиру брата Бойко

Обыски продолжаются — теперь силовики пришли в квартиру брата Сергея бойко
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня с обысками пришли в квартиру брата Сергея Бойко.Сегодня с обысками пришли в квартиру брата Сергея Бойко.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Обыски, которые проходили вчера в квартире кандидата в мэры Сергея Бойко не закончились. В пятницу утром, 13 сентября силовики нагрянули в квартиру брата — Вадима Бойко. Квартиры братьев находятся в одном доме.

— Сегодня обыски проходят в квартире брата Сергея Бойко, в доме по улице 1905 года, — подтвердил КП - Новосибирск знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в четверг утром, 12 сентября оперативники пришли с обыском в квартиру к Сергею Бойко и в новосибирский штаб Навального. По неподтвержденным источникам, обыски связаны с возбужденным в Москве делом о легализации доходов.

Ранее мы писали, что на счетах у Сергея Бойко обнаружили около 40 миллионов рублей и это вызвало вопросы у налоговой. Тогда оппозиционера вызвали на комиссию по легализации доходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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