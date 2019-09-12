Выносят документы: в квартире Сергея Бойко проходят обыски

СЕГОДНЯ 07:49 2019-09-12T08:09:59+03:00

Оперативники нагрянули сегодня утром с обысками к Сергею Бойко и в штаб Навального

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Сегодня утром, 12 сентября в квартире одного из кандидатов в мэры Сергея Бойко, а также в новосибирском штабе Алексея Навального начались обыски.

— Обыски сейчас идут в квартире Сергея Бойко и в штабе Навального. Также изымаются документы и в квартире Бойко, и в офисе новосибирского представительства штаба Навального. В связи с чем они проходят, информации нет, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По неподтвержденным источникам, обыски связаны с возбужденным в Москве делом о легализации доходов.

В полиции дать оперативную информацию по данной ситуации не смогли. Подробности выясняются.

Напомним, недавно на счетах у кандидата в мэры обнаружили около 40 миллионов рублей, это вызвало вопросы у налоговой. Тогда оппозиционера Сергея Бойко вызвали на комиссию по легализации доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU