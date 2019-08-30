Налоговая выясняет, откуда на счетах «бедного» кандидата в мэры Новосибирска оказались 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-30T12:06:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске кандидата в мэры оппозиционера Сергея Бойко вызвали в налоговую. Читатели прислали в КП-Новосибирск видео, на кадрах - политик приехал на гироскутере на комиссию по легализации денежных средств. Оказалось, подавая документы в избирком, Бойко указал доход за последние 3 года в общей сложности более 400 тысяч рублей.

Сергей Бойко приехал в налоговую на моноколесе. Фото представил Дмитрий Калиновский

- Однако в поле зрения налоговиков попали операции на крупные суммы с личными счетами Бойко. На них только за последние 3 года поступило порядка 12 миллионов рублей. А всего с 2013 года его счета пополнились на примерно 40 миллионами рублей, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Сегодня Федеральная налоговая служба вызвала Бойко на комиссию по легализации. Налоговики ожидают, что кандидат в мэры даст пояснения, откуда у него эти суммы, какова природа этих доходов и являются ли эти поступления законными.

Фото представил Дмитрий Калиновский

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729040" frameborder="0"></iframe> Сергея Бойко вызвали в налоговую.

ИСТОЧНИК KP.RU