2019-08-30T12:06:04+03:00
Общество

Налоговая выясняет, откуда на счетах «бедного» кандидата в мэры Новосибирска оказались 40 миллионов рублей

Оппозиционер Сергей Бойко вызван в налоговую на комиссию по легализации доходов
Екатерина ИВАНОВА
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Сергей Бойко заинтересовал налоговиков.Сергей Бойко заинтересовал налоговиков.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирске кандидата в мэры оппозиционера Сергея Бойко вызвали в налоговую. Читатели прислали в КП-Новосибирск видео, на кадрах - политик приехал на гироскутере на комиссию по легализации денежных средств. Оказалось, подавая документы в избирком, Бойко указал доход за последние 3 года в общей сложности более 400 тысяч рублей.

Сергей Бойко приехал в налоговую на моноколесе. Фото представил Дмитрий Калиновский

Сергей Бойко приехал в налоговую на моноколесе. Фото представил Дмитрий Калиновский

- Однако в поле зрения налоговиков попали операции на крупные суммы с личными счетами Бойко. На них только за последние 3 года поступило порядка 12 миллионов рублей. А всего с 2013 года его счета пополнились на примерно 40 миллионами рублей, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Сегодня Федеральная налоговая служба вызвала Бойко на комиссию по легализации. Налоговики ожидают, что кандидат в мэры даст пояснения, откуда у него эти суммы, какова природа этих доходов и являются ли эти поступления законными.

Фото представил Дмитрий Калиновский

Фото представил Дмитрий Калиновский

Сергея Бойко вызвали в налоговую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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