Слухи и не более: Анна Терешкова рассмеялась над своим «уходом» из мэрии

СЕГОДНЯ 06:08 2019-09-11T06:08:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из новосибирских телеграмм-каналов появилась неофициальная информация, что Анна Терешкова уходит из мэрии в правительство. Напомним, что сейчас Анна возглавляет департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска. Однако сама чиновница информацию о своем уходе опровергла.

- Эту информацию я не подтверждаю. Все остается по-прежнему. Просто слухи давно ходили, сейчас пока нет министра культуры, поэтому всех сейчас и перечисляют, кто более – менее может быть, но это не так, - рассказала КП – Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, что на прошлой неделе министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников оставил свой пост по собственному желанию. В правительстве Новосибирской области подтвердили отставку министра, но кто займет его пост пока не известно. И.о. министра культуры стал бывший заместитель министра Юрий Зимняков.

ИСТОЧНИК KP.RU