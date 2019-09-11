2019-09-11T06:08:44+03:00
Общество

Слухи и не более: Анна Терешкова рассмеялась над своим «уходом» из мэрии

Анне Терешковой пророчат уход в правительство
Надежда ЯРКОВА
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Анна Терешкова пока не собирается покидать мэрию.Анна Терешкова пока не собирается покидать мэрию.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В одном из новосибирских телеграмм-каналов появилась неофициальная информация, что Анна Терешкова уходит из мэрии в правительство. Напомним, что сейчас Анна возглавляет департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска. Однако сама чиновница информацию о своем уходе опровергла.

- Эту информацию я не подтверждаю. Все остается по-прежнему. Просто слухи давно ходили, сейчас пока нет министра культуры, поэтому всех сейчас и перечисляют, кто более – менее может быть, но это не так, - рассказала КП – Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, что на прошлой неделе министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников оставил свой пост по собственному желанию. В правительстве Новосибирской области подтвердили отставку министра, но кто займет его пост пока не известно. И.о. министра культуры стал бывший заместитель министра Юрий Зимняков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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