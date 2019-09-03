Министр культуры Новосибирской области уходит в отставку
На официальной странице в Telegram Часовни Святого Николая в Новосибирске появилась информация о том, что Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку. В Часовне уже сделали предположение насчет того, кто займет пост вместо прошлого министра.
— Ждем назначения Виктора Булакина министром культуры Новосибирской области, — пишут в телеграмме Часовни.
Напомним, что Игорь Решетников занимал пост заместителя министра культуры Новосибирской области с 2010 года. А в 2016 году он возглавил министерство. За время его работы, произошло несколько достаточно крупных скандалов, связанных с его сферой деятельности. Самыми громкими разногласиями стали увольнение директора Новосибирской филармонии Татьяны Людмилиной и попытка смены руководства в театре «Глобус».
ИСТОЧНИК KP.RU