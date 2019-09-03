2019-09-03T19:46:56+03:00
Общество

Министр культуры Новосибирской области уходит в отставку

Сибиряки уже делают предположения о том, кто станет его преемником
Алена КУЛЕШОВА
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В сети появилась информация о том, что министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку. Фото: Новосибирское отделение ВРНСВ сети появилась информация о том, что министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку. Фото: Новосибирское отделение ВРНС
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На официальной странице в Telegram Часовни Святого Николая в Новосибирске появилась информация о том, что Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уходит в отставку. В Часовне уже сделали предположение насчет того, кто займет пост вместо прошлого министра.

— Ждем назначения Виктора Булакина министром культуры Новосибирской области, — пишут в телеграмме Часовни.

Напомним, что Игорь Решетников занимал пост заместителя министра культуры Новосибирской области с 2010 года. А в 2016 году он возглавил министерство. За время его работы, произошло несколько достаточно крупных скандалов, связанных с его сферой деятельности. Самыми громкими разногласиями стали увольнение директора Новосибирской филармонии Татьяны Людмилиной и попытка смены руководства в театре «Глобус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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