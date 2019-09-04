В правительстве Новосибирской области назначили и.о. министра культуры

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-04T19:11:55+03:00

До того, как в правительстве назначат нового министра культуры, исполнять эти обязанности будет Юрий Зимняков. Фото: Министерство культуры НСО

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Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников оставил свой пост по собственному желанию. Как стало известно КП-Новосибирск, в правительстве Новосибирской области подтвердили отставку министра, но кто займет его пост пока не известно.

— На данный момент можно только сказать, что Игорь Решетников действительно ушел со своего поста, — сообщает источник КП-Новосибирск. — Пока губернатор не утвердит на эту должность нового министра, исполнять его обязанности будет Юрий Зимняков, которые ранее являлся заместителем Игоря Решетникова.

Напомним, что Игорь Решетников решил покинуть свой пост совсем недавно. Информация об этом появилась также и в соцсетях, где сибиряки сразу же начали делать предположения насчет того, кто займет эту должность вместо него.

ИСТОЧНИК KP.RU