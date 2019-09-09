Шоу продолжается: цирк-шапито возле Меги продолжит свою работу

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-09T07:34:15+03:00

Все билеты на премьерную неделю в цирке уже раскуплены. Фото: Степан Успешный.

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Цирк на парковке «Меги» продолжит свою работу, несмотря на ярые сопротивления зоозащитников.

В конце августа, на передвижной цирк «Золотой дракон» обрушилась волна критики. Зоозащитники начали проводить акции в защиту цирковых животных — по мнению активистов, они содержатся в неподобающих условиях. Свою порцию негатива получила администрация «Меги», на парковке которой расположился цирк. Под давлением общественности, она попросила циркачей покинуть занимаемую площадь. Тем не менее, цирк «Золотой дракон» до сих пор никуда не переехал. Более того, все выступления пройдут согласно расписанию, с 20 сентября по 27 октября.

— 5 зоозащитников решили за всех жителей города Новосибирск! «Мега» должна учесть мнение 5000 наших зрителей, которые уже купили билеты! — написано в официальной группе цирка «Золотого дракона» в социальной сети «ВКонтакте».

Также цирк согласен сменить площадку, если администрация «Меги» найдет подходящее место.

Несмотря на все репутационные потери, которые понес «Золотой дракон» в ходе скандала, все билеты на премьерную неделю уже раскуплены.

ИСТОЧНИК KP.RU