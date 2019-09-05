«Читаю и глазам не верю»: «Мега» отказалась от цирка-шапито
Торговый центр «Мега» решил отказаться от цирка-шапито «Золотой дракон» на своей территории после флешмоба, который запустили сибиряки пару недель назад. Напомним, что любой желающий мог сделать плакат с надписью «Мега убери этот цирк», сфотографироваться с ним и выложить у себя на странице.
— Одним из наших принципов является уважение к различным тачкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка-шапито на территории Меги, — сообщают администраторы торгового центра в своем Инстаграм — аккаунте.
Сибиряки призывают «Золотой дракон» убрать из программы все номера с животными и переселить их в лучшие условия для жизни максимально приближенные к естественным.
В социальных сетях каждый неравнодушный выразил слова благодарности зоозащитникам:
— Читаю и глазам своим не верю! Вы молодцы!
— Как же это здорово!
— Спасибо большое! Этот маленький шажок дает верю, что обычные люди могут горы свернуть.
ИСТОЧНИК KP.RU