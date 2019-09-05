«Читаю и глазам не верю»: «Мега» отказалась от цирка-шапито

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-05T08:46:11+03:00

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Торговый центр «Мега» решил отказаться от цирка-шапито «Золотой дракон» на своей территории после флешмоба, который запустили сибиряки пару недель назад. Напомним, что любой желающий мог сделать плакат с надписью «Мега убери этот цирк», сфотографироваться с ним и выложить у себя на странице.

— Одним из наших принципов является уважение к различным тачкам зрения. Услышав обратную связь от жителей города во время подготовительных работ, мы учли мнения разных сторон и приняли решение отказаться от представлений цирка-шапито на территории Меги, — сообщают администраторы торгового центра в своем Инстаграм — аккаунте.

Сибиряки призывают «Золотой дракон» убрать из программы все номера с животными и переселить их в лучшие условия для жизни максимально приближенные к естественным.

В социальных сетях каждый неравнодушный выразил слова благодарности зоозащитникам:

— Читаю и глазам своим не верю! Вы молодцы!

— Как же это здорово!

— Спасибо большое! Этот маленький шажок дает верю, что обычные люди могут горы свернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU