Сибиряки запустили флешмоб против цирка-шапито у торгового центра

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-04T11:14:51+03:00

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Жители Новосибирска запустили флешмоб против цирка-шапито «Золотой дракон». Бродячие артисты разбили шатер на парковке возле «Меги» и «IKEA». Здесь они планируют находиться до 27 октября. Сибиряки требуют убрать передвижной цирк с территории торгового центра.

— Одними комментариями в сетях мы не поможем животным. И если мы не можем помочь этим животным прямо сейчас, то хотя бы дадим организаторам понять, что мы — не потребители аморальных развлечений, — пишут новосибирцы в социальных сетях.

Принять участие в флешмобе может любой желающий. Для этого можно сделать плакат с надписью Мега убери этот цирк, и сфотографироваться в любой точке планеты. Новосибирские активисты делают снимки на фоне этого шапито. Обязательно поставьте хэштег #Мегаубериэтотцирк.

ИСТОЧНИК KP.RU