«Когда побрила ноги, а стопы — забыла»: новосибирцев рассмешили «волосатые» туфли от «Гуччи»
В новосибирской подземке часто встречаются интересные и неординарные пассажиры. Наступление первых холодов мода диктует свои правила, вот и в этот раз в метро был замечен очередной «модник» в оригинальной обуви, которая не осталась без внимания. Фото необычных тапок с мехом появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей не упустили шанса пошутить о столь непривычном и довольно смелом выборе обуви. Вот что они пишут в комментариях:
— Когда побрила ноги, а стопы — забыла.
— Квартиру удобно такими подметать, — замечает один.
— Я бы в таких даже за хлебушком бы не вышла, — заявляет вторая.
Напомним, недавно в новосибирском метро пассажиры встретили парня, одетого словно герой из «Игры престолов».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Домашний любимец Зевса: парень в «кошачьей» футболке рассмешил пассажиров метро
На одежде сибиряка был изображен кот, управляющий молниями (подробнее)
«Дама из Виндзорского замка»: женщина с вуалью покорила пассажиров новосибирского метро
Комментаторы в социальных сетях обсуждают необычный наряд сибирячки (подробнее)
Домашний любимец Зевса: парень в «кошачьей» футболке рассмешил пассажиров метро
На одежде сибиряка был изображен кот, управляющий молниями (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU