«Когда побрила ноги, а стопы — забыла»: новосибирцев рассмешили «волосатые» туфли от «Гуччи»

СЕГОДНЯ 04:59 2019-09-06T05:07:34+03:00

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В новосибирской подземке часто встречаются интересные и неординарные пассажиры. Наступление первых холодов мода диктует свои правила, вот и в этот раз в метро был замечен очередной «модник» в оригинальной обуви, которая не осталась без внимания. Фото необычных тапок с мехом появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей не упустили шанса пошутить о столь непривычном и довольно смелом выборе обуви. Вот что они пишут в комментариях:

— Когда побрила ноги, а стопы — забыла.

— Квартиру удобно такими подметать, — замечает один.

— Я бы в таких даже за хлебушком бы не вышла, — заявляет вторая.

Напомним, недавно в новосибирском метро пассажиры встретили парня, одетого словно герой из «Игры престолов».

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ИСТОЧНИК KP.RU