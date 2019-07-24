Домашний любимец Зевса: парень в «кошачьей» футболке рассмешил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-24T09:38:49+03:00

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В паблике «Мода Новосибирского метро» появилась фотография парня, одетого в футболку с необычным принтом: котом, который управляет молниями. Это изображение — копия популярного мема, который давно уже полюбился всем пользователям интернета. Одежда с подобными рисунками чаще всего изготовляется на заказ в специальных мастерских. А еще подобные вещи часто можно получить в подарок от друзей с хорошим чувством юмора. Возможно, одним из таких счастливчиков и оказался пассажир новосибирского метрополитена.

Оригинальная футболка позабавила подписчиков паблика. Вот, что они написали в комментариях под постом с фотографий парня:

— Хочу приобрести себе такую же футболку.

— Кошки всегда были, есть и будут в тренде!

— Это футболка моей мечты! И котик на ней — тоже.

— Так вот, как выглядит домашний любимец Зевса.

ИСТОЧНИК KP.RU