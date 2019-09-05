«Второй день рождения»: сибирский Левша попал в аварию на трассе под Новосибирском

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-05T10:00:36+03:00

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Знаменитый новосибирский Левша, известный микроминиатюрист Владимир Анискин возвращался с Алтайского края и попал в аварию на подъезде к городу. Без травм не обошлось - у него контузия глаза.

— С днем второго рождения! Мы с женой его будем праздновать 2 сентября, когда попали в серьезную аварию, но, с Божией помощью, остались живы. Мы ехали из Бийска в Академгородок, ездили в Бийск забирать выставку, до дома оставалось около часа езды. Недалеко от Черепаново, примерно в километре-двух, было реверсивное движение. Мы начали обгон до появления знаков, извещающих об этом. Перед нами на обгон пошел «Субару». Он был нам в помощь, так как обеспечивал нам уверенность в маневре. Но ситуация резко изменилась: наша полоса начала торможение, а «встречка» пошла. В этот момент мы сравнялись с грузовиком и хотели обогнать еще и фургончик с будкой. Торможение нашей полосы и движение встречки заставило «Субарика» подрезать фургончик. В итоге мы на скорости врезались в фургон, — рассказал о случившемся на своей странице в соцсетях в «ВКонтакте» микроминиатюрист Владимир Анискин.

Его машина попала в ДТП на трассе при подъезде к Новосибирску. Фото: Владимир Анискин.

Он продолжил, что отбойник по касательной поцарапал капот, разбил стекло, затем левой державкой стекла его машина ударилась в нижний правый край двери будки фургона, которая вспорола крышу его машины, после чего они съехали в кювет.

— Мою дверь заклинило. Вылез я через дверь водителя. Полиция приехала довольно быстро — минут через 10-15 после аварии. Секунд 10 у меня было головокружение, но это быстро прошло. Никакой головной боли и тошноты не было. Позже, на следующий день, врач офтальмолог при осмотре глаза не подтвердил сотрясения головного мозга. Поставил диагноз — легкая контузия глаза. Самое неприятное и тревожащее меня было то, что после аварии у меня двоилось изображение К счастью, двоение прошло само где-то через пять часов, — добавил Анискин.

Напомним, что недавно новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России с копией знаменитого петербургского памятника Чижику-Пыжику. Также он является автором памятника Воину-освободителю на рисовом зернышке, портрета героя Советского Союза на яблочной косточке и многих других удивительных микроминиатюр.

Машина микроминиатюриста столкнулась с грузовиком. Фото: Владимир Анискин.

ИСТОЧНИК KP.RU