Только посмотрите: сибиряк нарисовал портрет героя Советского Союза на яблочной косточке

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-05T17:34:02+03:00

На эту работу у Владимира Анискина ушло около трех дней

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Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин не перестает удивлять сибиряков своими необычными работами. В этот раз сибирский Левша взялся за портрет, да еще какой: нарисовал на яблочной косточке погибшего лейтенанта Александра Демакова, участника Афганской войны. Эту работу мастер собирается подарить ко дню училища — 14 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713086" frameborder="0"></iframe> Новосибирский Левша уместил портрет героя Советского Союза на яблочной косточке.

— Демаков присутствовал в моей жизни неоднократно. В школе наш пионерский отряд носил его имя, я жил на улице, названный в честь Демакова. Моя рота была расположена в месте, где жил этот человек, — объясняет свой выбор Владимир.

Примерно два дня Левша готовил необычный «холст». Сибиряк вычищал внутренность зернышка, заливал полимером, шлифовал и полировал получившуюся поверхность. Далее Владимир делал пометки: где будут глаза, где нос. На само изображение ушло куда меньше времени — около 6 часов.

Пользователи соцсетей от его миниатюры в восторге:

— Поражен талантом и восхищен! — пишут комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU