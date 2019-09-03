«Красавчики, дотерпели!»: «Сибирь» обыграла «Амур»

СЕГОДНЯ 18:26 2019-09-03T18:36:12+03:00

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Хоккейный матч команды «Сибирь» против хабаровской команды «Амур» завершился со счетом 2:1 в пользу новосибирских спортсменов. Напомним, игра, которая стала первой в хоккейном сезоне 2019/2020, проходила вечером, 3 сентября, в ЛДС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729833" frameborder="0"></iframe> «Сожри соперника»: болельщики «Сибири» съели пирожные с эмблемой противника на скорость.

— Первый период игры начался для сибирской команды не очень хорошо, дологое время счет был 0:1 в пользу «Амура», — передает с места событий корреспондент «КП-Новосибирск». — Но к концу первого периода «Сибири» все уже удалось сровнять счет с соперниками. Во втором периоде ни одной команде не удалось выйти вперед, а в третьем «Сибирь» забила «Амуру» свою вторую победную шайбу. Всю игру сохранялось напряжение среди зрителей.

В этот момент болельщики не смогли сдержать своих эмоций, они долго аплодировали спортсменам. А хоккеисты потом поблагодарили новосибирцев за поддержку, которая была им так необходима.

В соцсетях люди тоже делятся своей радостью по поводу победы новосибирских спортсменов:

— Красавчики, дотерпели!

— Молодцы, так держать!

— Я знала, что «Сибирь» победит, — пишут они.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729861" frameborder="0"></iframe> Болельщики в восторге: «Сибирь» обыграла «Амур».

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ИСТОЧНИК KP.RU