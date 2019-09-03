Болельщики «Сибири» съели хабаровский «Амур»: фанаты не оставили от пирожных с эмблемой противника и крошки

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-03T17:01:16+03:00

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Завершился первый период матча хоккейной команды «Сибирь» против хабаровского «Амура». В перерыве между игрой сибиряки смогли поучаствовать в интересной акции: болельщики «Сибири» посоревновались друг с другом в поедании на скорость пирожных с эмблемой соперника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/729833" frameborder="0"></iframe> «Сожри соперника»: болельщики «Сибири» съели пирожные с эмблемой противника на скорость.

— Все прошло очень быстро, болельщики ели на скорость пирожные с эмблемой хоккейной команды «Амур» из Хабаровска, против которой сегодня играют ребята из команды «Сибирь», — передает с места событий корреспондент КП-новосибирск. — Но победителей соревнования выявить так и не удалось, все старались одинаково хорошо!

Оставшиеся после конкурса пирожные смогли забрать себе все остальные желающие посетители матча, даже если они не принимали участия в конкурсе. Организаторы мероприятия также отметили, что такие соревнования теперь будут проходить на каждом матче.

Хоккейная команда Сибирь начала сезон 2019/2020 года матчем против хабаровского Амура .

ИСТОЧНИК KP.RU