Болельщики «Сибири» съели хабаровский «Амур»: фанаты не оставили от пирожных с эмблемой противника и крошки
Завершился первый период матча хоккейной команды «Сибирь» против хабаровского «Амура». В перерыве между игрой сибиряки смогли поучаствовать в интересной акции: болельщики «Сибири» посоревновались друг с другом в поедании на скорость пирожных с эмблемой соперника.
«Сожри соперника»: болельщики «Сибири» съели пирожные с эмблемой противника на скорость.
— Все прошло очень быстро, болельщики ели на скорость пирожные с эмблемой хоккейной команды «Амур» из Хабаровска, против которой сегодня играют ребята из команды «Сибирь», — передает с места событий корреспондент КП-новосибирск. — Но победителей соревнования выявить так и не удалось, все старались одинаково хорошо!
Оставшиеся после конкурса пирожные смогли забрать себе все остальные желающие посетители матча, даже если они не принимали участия в конкурсе. Организаторы мероприятия также отметили, что такие соревнования теперь будут проходить на каждом матче.
Хоккейная команда Сибирь начала сезон 2019/2020 года матчем против хабаровского Амура .
ИСТОЧНИК KP.RU