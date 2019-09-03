«Сожри соперника»: болельщики «Сибири» будут есть пирожные с эмблемой противника на скорость
В ЛДС в день старта хоккейного сезона пройдут соревнования по поеданию капкейков среди болельщиков «Сибири». Новосибирские спортсмены сразятся на льду с «Амуром», и такой акцией болельщики хотят их поддержать.
— Съешь капкейк — помоги «Сибири» победить соперника, — пишут организаторы в социальных сетях.
На «победный кексах» будут эмблемы ХК «Амур». Поедание сладкого десерта будет проходить на скорость. Количество участников будет ограничено. Соревнования пройдут в первом перерыве на 2 этаже ( правое крыло). Организаторы отмечают, что капкейки с эмблемами соперников будут продаваться на каждом матче.
Сибиряки оценили такую вкусную идею:
— Похудеешь тут с вами. Сегодня буду объедаться!
— Сделайте такие соревнования на каждый матч пожалуйста.
— А если «Сибирь» сегодня не выиграет, то на следующей игре — капкейк бесплатно!
ИСТОЧНИК KP.RU