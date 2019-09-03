2019-09-03T08:15:36+03:00
Общество

«Сожри соперника»: болельщики «Сибири» будут есть пирожные с эмблемой противника на скорость

Чемпионат пройдет в перерыве во время матча с хоккейной команды «Амур»
Анна ПАШАГИНА
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Вот такие сладкие капкейки будут ждать сегодня болельщиков ХК "Сибири". Фото: Instagram hc_sibirВот такие сладкие капкейки будут ждать сегодня болельщиков ХК "Сибири". Фото: Instagram hc_sibir
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В ЛДС в день старта хоккейного сезона пройдут соревнования по поеданию капкейков среди болельщиков «Сибири». Новосибирские спортсмены сразятся на льду с «Амуром», и такой акцией болельщики хотят их поддержать.

— Съешь капкейк — помоги «Сибири» победить соперника, — пишут организаторы в социальных сетях.

На «победный кексах» будут эмблемы ХК «Амур». Поедание сладкого десерта будет проходить на скорость. Количество участников будет ограничено. Соревнования пройдут в первом перерыве на 2 этаже ( правое крыло). Организаторы отмечают, что капкейки с эмблемами соперников будут продаваться на каждом матче.

Сибиряки оценили такую вкусную идею:

— Похудеешь тут с вами. Сегодня буду объедаться!

— Сделайте такие соревнования на каждый матч пожалуйста.

— А если «Сибирь» сегодня не выиграет, то на следующей игре — капкейк бесплатно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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